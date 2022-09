Final Destination | il pitch letale dei registi per il nuovo film della saga

(Di martedì 27 settembre 2022) Ideldihanno ottenuto l'incarico con undavvero: scopriamolo insieme. Si dice che le prime impressioni facciano molto, e se ciò può essere particolarmente vero in campo cinematografico e televisivo, pensate aimaker di, che per ottenere la regia delhanno inscenato la loro morte in diretta su Zoom. Eh sì, a proposito diletali, cosa c'è di piùdi una morte in diretta? È quello che devono aver pensato Zach Lipovsky e Adam B. Stein, idesignati del...

Zach Lipovsky e Adam B. Stein (Freaks) sono stati scelti per dirigere il reboot di Final Destination, famosa saga horror degli anni duemila.