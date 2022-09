Festival dei Festival, a Milano il meglio dei film da Venezia a Cannes (Di martedì 27 settembre 2022) L'appuntamento è fisso, per i cinefili milanesi imperdibile. Fino al 30 15 sale, a partire da Anteo Palazzo del Cinema, sono aperte alla rassegna Le Vie del Cinema, che porta i Festival internazionali ... Leggi su leggo (Di martedì 27 settembre 2022) L'appuntamento è fisso, per i cinefili milanesi imperdibile. Fino al 30 15 sale, a partire da Anteo Palazzo del Cinema, sono aperte alla rassegna Le Vie del Cinema, che porta iinternazionali ...

DovAnachronos : @GianfrancoFeeni @luciodigaetano @fattoputiniano Il festival dei comunisti qui vedo. ora farete come calenda? Pia… - Meteorino1 : @Corriere Tana per quest'altro nostalgico del comunismo. Ancora mi ricordo la figura di merda al festival quando fe… - speeder62 : RT @ilario82: Derive della cancel culture. Gira documentario sul terrorismo islamista, complesso e perfino empatico con ex terroristi oggi… - KingEric_VII : RT @ilario82: Derive della cancel culture. Gira documentario sul terrorismo islamista, complesso e perfino empatico con ex terroristi oggi… - carlo24 : RT @ilario82: Derive della cancel culture. Gira documentario sul terrorismo islamista, complesso e perfino empatico con ex terroristi oggi… -