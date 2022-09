Federico di Uomini e Donne | chi è il nuovo tronista | età | lavoro | famiglia | carattere

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 settembre 2022) È tornato anche oggi il consueto appuntamento diin onda su Canale 5. Maria De Filippi ha presentato il25 anni di Roma è un ingegnere aeronautico. Un ragazzo determinato e con le idee chiare. Chi è“La vita – dice– mi ha fatto crescere troppo in fretta. Ho sempre trovato le soluzioni per superare le difficolta. Per me avere coraggio non significa strappare una pagina ma saperla voltare. oggi sono fiero dell’uomo che sono diventato”. Il suo impegno inUna vita impegnativa quella deldiche non sembra spaventarsi di fronte ai problemi e, infatti, ...