Federica Pellegrini in lacrime davanti le telecamere: la Divina del nuoto non si trattiene (Di martedì 27 settembre 2022) Momento ad altissima tensione per Federica Pellegrini che ha ceduto alla lacrime davanti le telecamere, tutto è successo durante l’intervista rilasciata a Verissimo… la Divina del nuoto non è riuscita in alcun modo a trattenersi davanti le telecamere. Sono state delle settimane davvero molto intense quelle vissute da Federica Pellegrini al fianco del neo marito Matteo Giunta, la coppia vive da anni un’intensa storia d’amore ma la celebrazione del matrimonio ha chiuso un cerchio della loro vita che è pronto a passare allo step successivo. Infatti, nel mirino dell’attenzione del web troviamo una confessione fatta dalla Divina del nuovo, la quale non ha potuto ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 27 settembre 2022) Momento ad altissima tensione perche ha ceduto allale, tutto è successo durante l’intervista rilasciata a Verissimo… ladelnon è riuscita in alcun modo a trattenersile. Sono state delle settimane davvero molto intense quelle vissute daal fianco del neo marito Matteo Giunta, la coppia vive da anni un’intensa storia d’amore ma la celebrazione del matrimonio ha chiuso un cerchio della loro vita che è pronto a passare allo step successivo. Infatti, nel mirino dell’attenzione del web troviamo una confessione fatta dalladel nuovo, la quale non ha potuto ...

