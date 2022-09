Facebook, Meta blocca 1.600 account falsi di propaganda russa. È il più grande stop alle fake news dall’inizio della guerra (Di martedì 27 settembre 2022) Con un click su una finta pagina Facebook si veniva rimandati a siti di propaganda russa. Così, Meta ha bloccato oltre 1.600 account che con questo metodo diffondevano notizie false in Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Ucraina. Tra le pagine fake create per diffondere disinformazione, anche una finta della testata inglese Guardian. Lo annuncia la stessa compagnia di Mark Zuckerberg: si tratta della rete più grande collegata a Mosca trovata dall’inizio della guerra contro Kiev. L’intervento di Meta è arrivato prima che l’operazione di disinformazione potesse arrivare al grande pubblico. Allo stesso tempo i ricercatori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Con un click su una finta paginasi veniva rimandati a siti di. Così,hato oltre 1.600che con questo metodo diffondevano notizie false in Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Ucraina. Tra le paginecreate per diffondere disinformazione, anche una fintatestata inglese Guardian. Lo annuncia la stessa compagnia di Mark Zuckerberg: si trattarete piùcollegata a Mosca trovatacontro Kiev. L’intervento diè arrivato prima che l’operazione di disinformazione potesse arrivare alpubblico. Allo stesso tempo i ricercatori ...

Mov5Stelle : In Italia la metà dei giovani sotto i 29 anni guadagna meno di 9 euro lordi l’ora, la soglia indicata dalla nostra… - alex_orlowski : Invece di accusare Bruxelles di non rispettare la sovranità popolare dell'Italia, ditelo a quelli di Facebook (META… - Kalmha : RT @rtl1025: ?? Oltre 1.600 account #Facebook falsi sono stati bloccati da Meta per aver diffuso propaganda russa in Germania, Italia, Franc… - Saverio6518 : RT @rtl1025: ?? Oltre 1.600 account #Facebook falsi sono stati bloccati da Meta per aver diffuso propaganda russa in Germania, Italia, Franc… - GabriellaMan : RT @rtl1025: ?? Oltre 1.600 account #Facebook falsi sono stati bloccati da Meta per aver diffuso propaganda russa in Germania, Italia, Franc… -