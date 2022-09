“Faccia da…” Giorgia Meloni | giallo sul post di Vanessa Incontrada dopo il voto

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 settembre 2022)Incontra, in uno scatto tutta la sua amarezza per la vittoria dialle elezioni politiche. La showgirl non lo dice apertamente (non cita nel suola leader di Fratelli d’Italia) ma non sembra esserci altra interpretazione. Del resto le sue posizioni suerano ben note. Recentemente aveva detto chiaro e tondo di non avere troppa simpatia pernel corso di un’intervista al Corriere della Sera condannando il suo intervento durante la manifestazione di Vox (estrema destra spagnola). “Conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile – aveva detto -. Da una donna io mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del 1920. L’ aborto, l’inseminazione ...