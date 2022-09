F1, McLaren svela una livrea celebrativa per il ritorno in Asia (Di martedì 27 settembre 2022) In occasione del GP di Singapore e del GP di Giappone, McLaren Racing e OKX, partner principale del team di Formula 1, hanno svelato una livrea celebrativa. Quest’ultima “mette in risalto la colorazione ‘Fluro Papaya’ della McLaren con decorazioni rosa neon e illustrazioni dinamiche del motore, mentre il design è ispirato ai paesaggi urbani di Singapore e del Giappone”, spiega la Factory. La livrea ‘Future Mode’ celebrerà il ritorno della F1 in Asia e si rifletterà sulle tute da gara dei due piloti McLaren. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) In occasione del GP di Singapore e del GP di Giappone,Racing e OKX, partner principale del team di Formula 1, hannoto una. Quest’ultima “mette in risalto la colorazione ‘Fluro Papaya’ dellacon decorazioni rosa neon e illustrazioni dinamiche del motore, mentre il design è ispirato ai paesaggi urbani di Singapore e del Giappone”, spiega la Factory. La‘Future Mode’ celebrerà ildella F1 ine si rifletterà sulle tute da gara dei due piloti. SportFace.

