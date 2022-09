F1 | McLaren | livrea speciale per Gp di Singapore e Giappone

(Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. - (Adnkronos) - Lacorrerà a in Gp di(2 ottobre) e(9 ottobre) con unafuturistica, con pennellate di rosa neon e illustrazioni motoristiche sulla pancia della vettura ispirate al cyberpunk. Un design che guarda al futuro, in particolare ai paesaggi urbani delle prossime tappe asiatiche. Nuovo look per Lando Norris e Daniel Ricciardo, che per l'occasione avranno anche le tute personalizzate.

In occasione del GP di Singapore e del GP di Giappone, Racing e OKX, partner principale del team di Formula 1, hanno svelato una livrea celebrativa. Quest'ultima 'mette in risalto la colorazione 'Fluro Papaya' della McLaren con decorazioni rosa. Un commento che si è aggiunto a quello di Haider Rafique, Direttore Marketing di OKX: 'È stato incredibilmente divertente per noi e per la McLaren co-progettare la livrea per l'Asia. Questa nuova livrea celebra il nostro impegno condiviso per l'innovazione e la creatività.'