F1, l’Alfa Romeo conferma Guanyu Zhou per un’altra stagione (Di martedì 27 settembre 2022) Zhou Guanyu ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con l’Alfa Romeo per una stagione. Il pilota cinese guiderà dunque la vettura con cui ha esordito in Formula 1 anche nel 2023. Alla base di tale accordo, “l’impegno e l’atteggiamento del ragazzo, che ha mostrato livelli di maturità e abilità da corsa che smentiscono la sua giovane età“, convincendo la scuderia. Nonostante i soli 6 punti ottenuti, nel complesso la sua stagione è stata ritenuta all’altezza, anche per l’ambiente che si è venuto a creare nel box ed il buon rapporto con il compagno di squadra Valtteri Bottas. “Non vedo l’ora di continuare a lavorare con Zhou. Dal primo giorno con la squadra mi ha impressionato per il suo approccio al lavoro e questo è sempre un tratto molto positivo. È un ragazzo ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022)ha ufficialmente rinnovato il suo contratto conper una. Il pilota cinese guiderà dunque la vettura con cui ha esordito in Formula 1 anche nel 2023. Alla base di tale accordo, “l’impegno e l’atteggiamento del ragazzo, che ha mostrato livelli di maturità e abilità da corsa che smentiscono la sua giovane età“, convincendo la scuderia. Nonostante i soli 6 punti ottenuti, nel complesso la suaè stata ritenuta all’altezza, anche per l’ambiente che si è venuto a creare nel box ed il buon rapporto con il compagno di squadra Valtteri Bottas. “Non vedo l’ora di continuare a lavorare con. Dal primo giorno con la squadra mi ha impressionato per il suo approccio al lavoro e questo è sempre un tratto molto positivo. È un ragazzo ...

