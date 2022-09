F1 | i precedenti della Ferrari a Singapore Tre vittorie per le Rosse | ma Marina Bay evoca gli incubi del 2008 e 2017…

Leggi su oasport

(Di martedì 27 settembre 2022) Domenica 2 ottobre ilBay Street Circuit ospiterà la 13ma edizione del Gran Premio di, che farà il suo ritorno in calendario dopo aver mancato l’appuntamento nel 2020 e 2021 a causa delle problematiche generate dalla pandemia di Covid-19. Per laquesta garabrutti ricordi. Lesi sono imposte in 3 occasioni, ma il GP viene rammentato soprattutto per due episodi che, a conti fatti, hanno causato la perdita di un titolo mondiale e condizionato negativamente la rincorsa a un altro iride. In particolare quanto avvenuto nelè estremamente doloroso. Felipe Massa, scattato dalla pole position, si trova al comandogara. Cionondimeno, nel momento in cui tutti i piloti si fiondano in pit-lane per effettuare la sosta dopo l’ingresso ...