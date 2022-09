F1: Alfa Romeo, Zhou Guanyu confermato per il 2023 (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. - (Adnkronos) - L'Alfa Romeo ha annunciato la conferma per il 2023 di Zhou Guanyu. Il 23enne pilota cinese sarà quindi il compagno di Valtteri Bottas anche per il mondiale di F1 del prossimo anno. “Non vedo l'ora di continuare a lavorare con Zhou -dichiara il team principal dell'Alfa Romeo, Fred Vasseur- dal primo giorno con la squadra, al test di Abu Dhabi l'anno scorso, mi ha impressionato con il suo approccio al lavoro. Questo è sempre un tratto molto positivo. Sapevamo che era veloce ma il modo in cui si è adattato alla F1 in così poco tempo è stata una delle migliori sorprese della nostra stagione. È un ragazzo molto gentile, a tutti nella squadra piace sia la sua personalità che il suo atteggiamento. Ha avuto l'umiltà di fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. - (Adnkronos) - L'ha annunciato la conferma per ildi. Il 23enne pilota cinese sarà quindi il compagno di Valtteri Bottas anche per il mondiale di F1 del prossimo anno. “Non vedo l'ora di continuare a lavorare con-dichiara il team principal dell', Fred Vasseur- dal primo giorno con la squadra, al test di Abu Dhabi l'anno scorso, mi ha impressionato con il suo approccio al lavoro. Questo è sempre un tratto molto positivo. Sapevamo che era veloce ma il modo in cui si è adattato alla F1 in così poco tempo è stata una delle migliori sorprese della nostra stagione. È un ragazzo molto gentile, a tutti nella squadra piace sia la sua personalità che il suo atteggiamento. Ha avuto l'umiltà di fare ...

