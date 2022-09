Europei U21 calcio 2023: Tonali, Raspadori e Gnonto non potranno venire ‘prestati’ a Nicolato? La Nations League sarà quasi in contemporanea… (Di martedì 27 settembre 2022) La prossima estate si preannuncia davvero importante per il calcio italiano a livello di Nazionali, con i fari puntati in primis sulla Final Four di UEFA Nations League ed i Campionati Europei Under 21 qualificanti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. I due eventi si svolgeranno quasi in contemporanea, con la Nazionale A di Roberto Mancini impegnata dal 14 al 18 giugno e gli Azzurrini di Paolo Nicolato chiamati in causa a partire dal 21 giugno con l’inizio della fase a gironi della rassegna continentale giovanile. Questo potrebbe complicare notevolmente il percorso di avvicinamento dell’Under 21 alla fase finale dell’Europeo, che rischia di dover rinunciare ad alcuni punti di riferimento importanti come Sandro Tonali, Giacomo Raspadori e Wilfried ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) La prossima estate si preannuncia davvero importante per ilitaliano a livello di Nazionali, con i fari puntati in primis sulla Final Four di UEFAed i CampionatiUnder 21 qualificanti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. I due eventi si svolgerannoin contemporanea, con la Nazionale A di Roberto Mancini impegnata dal 14 al 18 giugno e gli Azzurrini di Paolochiamati in causa a partire dal 21 giugno con l’inizio della fase a gironi della rassegna continentale giovanile. Questo potrebbe complicare notevolmente il percorso di avvicinamento dell’Under 21 alla fase finale dell’Europeo, che rischia di dover rinunciare ad alcuni punti di riferimento importanti come Sandro, Giacomoe Wilfried ...

