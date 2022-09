ESCLUSIVA SerieA24 it – Ag FIFA Marco Lucchi | “Che inizio per Milan e Napoli! Su Inter e Juventus…”

Leggi su seriea24

(Di martedì 27 settembre 2022) Inai nostri microfoni èvenuto l’agenteper parlare del momento attuale della Serie A. Queste le sue parole:Come giudichi finora questo campionato?“È un campionato che si divide tra squadre che stanno mostrando una certa continuità con quanto mostrato nello scorso anno e squadre che stanno cercando un’identità diversa dopo un mercato che ha portato nuove qualità in rosa”Chi rientra nella prima categoria?“Senza dubbio il Napoli. La squadra di Spalletti, con innesti attenti e mirati, è riuscita a continuare quel percorso di risultati e di gioco già iniziato lo scorso anno. Poi non possiamo non nominare il.La squadra di Pioli sembra un tutt’uno con il suo allenatore. Le idee di gioco sono certe e granitiche nella testa dei calciatori e questo ha ...