Eros Ramazzotti | la toccante dedica a Michelle Hunziker all’Arena di Verona | “ Tu lo sai quello che spero io”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 settembre 2022)torna ad incantare l’Arena disold out in occasione della data del suo tour 2022. Proprio durante dell’ultimo concerto nella venue, il cantante romano ha avuto sabato sera un ospite speciale in platea: l’ex moglie. La conduttrice e il cantautore sono pronti a diventare nonni per la prima volta: la loro figlia Aurora infatti ha annunciato qualche giorno fa attraverso il suo profilo Instagram di aspettare un figlio dal fidanzato Goffredo Cerza. L’atmosfera in Arena era alle stelle. Il pubblico in delirio, la pioggia in sottofondo. Ed ecco che è arrivata ladiche cercava lo sguardo didal palco: “Tu lo saicheio, è ...