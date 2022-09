Energia: Tajani, 'scostamento di Bilancio ultima ratio' (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set (Adnkronos) - "Meglio evitare lo scostamento di Bilancio, che deve essere l'ultima ratio" per finanziare gli interventi anti caro bollette. Lo ha detto Antonio Tajani a Mattino Cinque. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set (Adnkronos) - "Meglio evitare lodi, che deve essere l'" per finanziare gli interventi anti caro bollette. Lo ha detto Antonioa Mattino Cinque.

