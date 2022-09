Energia e miniere, gli interessi di Putin nel Venezuela (Di martedì 27 settembre 2022) Crisi in Argentina: adesso mancano anche pneumatici Il conflitto tra le aziende produttrici di pneumatici, come Bridgestone, Fate, Pirelli, e la Tyre Union (SUTNA) sta attraversando il suo momento di massima tensione. Ieri pomeriggio un nuovo tentativo di raggiungere un accordo salariale tra le parti è fallito e dopo uno sciopero iniziato giovedì scorso e tuttora in vigore, le principali aziende del settore sono paralizzate. Fate, Bridgestone e Pirelli producono circa 6 milioni di pneumatici all’anno in Argentina. Si stima che dall’inizio del conflitto, nell’aprile di quest’anno, abbiano smesso di produrre più di 1,3 milioni di unità. La diretta conseguenza di questa mancata produzione è stata che ieri la casa automobilistica Ford ha dovuto sospendere due turni di produzione nello stabilimento di General Pacheco perché mancano pneumatici. Protesta contro le riforme di Petro in ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 27 settembre 2022) Crisi in Argentina: adesso mancano anche pneumatici Il conflitto tra le aziende produttrici di pneumatici, come Bridgestone, Fate, Pirelli, e la Tyre Union (SUTNA) sta attraversando il suo momento di massima tensione. Ieri pomeriggio un nuovo tentativo di raggiungere un accordo salariale tra le parti è fallito e dopo uno sciopero iniziato giovedì scorso e tuttora in vigore, le principali aziende del settore sono paralizzate. Fate, Bridgestone e Pirelli producono circa 6 milioni di pneumatici all’anno in Argentina. Si stima che dall’inizio del conflitto, nell’aprile di quest’anno, abbiano smesso di produrre più di 1,3 milioni di unità. La diretta conseguenza di questa mancata produzione è stata che ieri la casa automobilistica Ford ha dovuto sospendere due turni di produzione nello stabilimento di General Pacheco perché mancano pneumatici. Protesta contro le riforme di Petro in ...

NicolaPorro : Tutte le mosse di #Putin in Sudamerica???? - blaxblade : @Fonzio_Pilato @chimeraoscura @emme_emi Questi sono studi concettuali, che non sono inutili (esistono anche studi s… - buronjek : RT @NicolaPorro: Tutte le mosse di #Putin in Sudamerica???? - MariellaLoi : Energia e miniere, gli interessi di Putin nel Venezuela - autocostruttore : RT @NicolaPorro: Tutte le mosse di #Putin in Sudamerica???? -