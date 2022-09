Elezioni ultime notizie Pnrr | ok Ue a seconda tranche Lollobrigida FdI | valutiamo modifiche

(Di martedì 27 settembre 2022) Dopo il risultato negativo delle, il segretario del Carroccio prova a ripartire con una prima riunione con i governatori della Lega per pianificare il futuro. Non mancano i malumori, a cominciare da Zaia. Il risultato delle urne, ha detto il presidente della Regione Veneto, è «deludente». Continua intanto la trattativa nel centrodestra in vista del nuovo esecutivo

I risultati delleperò sono stati per Salvini peggiori delle previsioni: Lega sotto al 10% ... Come se non bastasse, levoci indicano Giorgia Meloni intenzionata a non concedere il ...E a livello locale 'Rilevo che l'anima civico - moderata di centrodestra che è valsa quasi il 30% allecomunali non ha capito questa proposta politica e si è sparpagliata tra FdI, Forza ... Risultati elezioni 2022, le ultime news. Al cdx 235 seggi alla Camera, 80 al csx Il risultato del 25 settembre segue quello non buono conseguito nel 2013 e 2018, nonostante Michele Emiliano e Antonio Decaro siano due campioni del centrosinistra ...Le mille sfumature di un mondo che va dai libertari agli anti-globalisti. Giordano Bruno Guerri: "Io da presunto uomo di destra sono favorevole all'eutanasia, ai matrimoni gay e all'accoglienza". Fors ...