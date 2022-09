Elezioni ultime notizie Pnrr | FdI | valutiamo modifiche Sul nuovo governo vertice Meloni-Tajani

(Di martedì 27 settembre 2022) Dopo il risultato negativo delle, il segretario del Carroccio Matteo Salvini prova a ripartire con una prima riunione con i governatori della Lega per pianificare il futuro. Non mancano i malumori, a cominciare da Zaia. Il risultato delle urne, ha detto il presidente della Regione Veneto, è «deludente». Continua intanto la trattativa nel centrodestra in vista delesecutivo

pietroraffa : I 5 stelle ottengono il peggior risultato della loro storia alle Politiche (25,5% nel 2013 e 32% nel 2018), dimezza… - pietroraffa : Quella di oggi è la peggiore performance elettorale della sinistra anche a livello comparato considerando le ultime… - simonebaldelli : L'affluenza al #voto cala del 9% rispetto alle ultime elezioni politiche del 2018. Complimenti a quanti ci racconta… - bizcommunityit : Elezioni 2022, i risultati definitivi e le ultime notizie in diretta - UgoBaroni : RT @sole24ore: ?? #Elezioni ultime notizie. #Lollobrigida (Fdi): valutare modifiche #Pnrr. #Lega verso la resa dei conti ? Tutti gli aggiorn… -

Sky Tg24

Durante la trasmissione 'L'Aria Che Tira', condotta da Myrta Merlino su La7, il giornalista e il senatore di Fratelli d'Italia iniziano a discutere sulle. Si parte tra i sorrisi, ma ...... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I risultati delle2022: i numeri e le ... Risultati elezioni politiche 2022, Meloni pensa al governo. No Salvini al Viminale. LIVE "L'Irpinia vuole tornare protagonista nello scenario nazionale e adesso una grande comunità è coesa intorno al nostro progetto".In Toscana Fratelli d'Italia è risultato primo partito nelle elezioni per il Senato e secondo per quelle ... le comunali 2023 saranno un banco di prova cruciale per i dem, quasi l'ultima spiaggia. I ...