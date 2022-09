Elezioni ultime notizie. Nuovo governo, ipotesi due vicepremier. Mattarella pronto, consultazioni anche sabato e domenica (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo il risultato negativo delle Elezioni, il segretario del Carroccio Matteo Salvini prova a ripartire con una prima riunione con i governatori della Lega per pianificare il futuro. Non mancano i malumori, a cominciare da Zaia. Il risultato delle urne, ha detto il presidente della Regione Veneto, è «deludente». Continua intanto la trattativa nel centrodestra in vista del Nuovo esecutivo Leggi su ilsole24ore (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo il risultato negativo delle, il segretario del Carroccio Matteo Salvini prova a ripartire con una prima riunione con i governatori della Lega per pianificare il futuro. Non mancano i malumori, a cominciare da Zaia. Il risultato delle urne, ha detto il presidente della Regione Veneto, è «deludente». Continua intanto la trattativa nel centrodestra in vista delesecutivo

