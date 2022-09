Elezioni ultime notizie Lollobrigida Fdi | valutare modifiche Pnrr Maroni | Salvini? E’ ora di un nuovo leader

(Di martedì 27 settembre 2022) Dopo il risultato negativo delle, il segretario del Carroccio prova a ripartire con una prima riunione con i governatori della Lega per pianificare il futuro. Non mancano i malumori, a cominciare da Zaia. Il risultato delle urne, ha detto il presidente della Regione Veneto, è «deludente». Continua intanto la trattativa nel centrodestra in vista delesecutivo

I 5 stelle ottengono il peggior risultato della loro storia alle Politiche (25,5% nel 2013 e 32% nel 2018). Quella di oggi è la peggiore performance elettorale della sinistra anche a livello comparato considerando le ultime elezioni. L'affluenza al voto cala del 9% rispetto alle ultime elezioni politiche del 2018. Lega: Maroni, «Congresso straordinario per eleggere un nuovo segretario». Nelle ultime 3 elezioni il Pd ha urlato al fascismo con il M5S nel 2013 che alle sue prime elezioni prende il 25%.

... contrariamente a quanto si potrebbe evincere dalla vulgata delleore, Enrico Letta è ben ... la (bislacca) legge elettorale prevista per questeimponeva la costruzione di alleanze ......Flavio Tosi ha condotto la sua partita) e dall'altro che i percorsi tra amministrative ed... Mettendo in fila una serie di domande che ci portano a ritroso in questesettimane, possiamo ... Risultati elezioni 2022, le ultime news. Al cdx 235 seggi alla Camera, 80 al csx Fratelli d'Italia ha fatto la parte del leone, il centrodestra ha stravinto anche nell'Adda Martesana. Ecco di seguito tutti i risultati Comune per Comune delle elezioni nazionali che si sono svolte d ...Le Figaro:"Il Club dei Ventisette dovrà imparare una tolleranza cui non era abituato". Britannici preoccupati e conservatori a rischio ...