Elezioni ultime notizie. Lollobrigida (Fdi): valutare modifiche Pnrr. Lega verso resa dei conti (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo il risultato negativo delle Elezioni, il segretario del Carroccio prova a ripartire con una prima riunione con i governatori della Lega per pianificare il futuro. Non mancano i malumori, a cominciare da Zaia. Il risultato delle urne, ha detto il presidente della Regione Veneto, è «deludente». continua intanto la trattativa nel centrodestra in vista del nuovo esecutivo Leggi su ilsole24ore (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo il risultato negativo delle, il segretario del Carroccio prova a ripartire con una prima riunione con i governatori dellaper pianificare il futuro. Non mancano i malumori, a cominciare da Zaia. Il risultato delle urne, ha detto il presidente della Regione Veneto, è «deludente».nua intanto la trattativa nel centrodestra in vista del nuovo esecutivo

