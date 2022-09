Elezioni | Tajani dopo l’incontro con Meloni a Roma | “La sento cento volte al giorno” E la leader di FdI esce da una porta secondaria

(Di martedì 27 settembre 2022) Si è tenuto nel pomeriggio di oggi un incontro tra il vicepresidente di Forza Italia, Antonio, e ladi FdI, Giorgia, presso la sede di Fratelli d’Italia. I due si sono intrattenuti per circa due ore. “Lalaal– ha esordito uscendo-. Come è andato? Bene, ma non c’è niente da dire. Stiamo lavorando per l’Italia”. Ladi FdI, invece, è uscita dalla sede da unaschivando i cronisti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

