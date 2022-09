Elezioni, Silvestri (M5s): “Il reddito di cittadinanza non si toccherà, Movimentò sarà categorico. Conte? Ha fatto un ottimo lavoro” (Di martedì 27 settembre 2022) “Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, Conte non poteva fare una virgola di più ha fatto un lavoro ottimo. È stato serio, questo ha pagato, abbiamo parlato della vita delle persone a dispetto dei veti incrociati degli altri partiti. L’elettorato ha risposto, il Movimento Cinque Stelle è ancora vivo e lo sarà ancora di più in Parlamento”. Così il Capogruppo alla Camera del Movimento Cinque Stelle Francesco Silvestri nei pressi di Piazza Montecitorio a Roma commenta l’esito delle Elezioni. Sul reddito di cittadinanza Silvestri continua: “Ci mancherebbe altro che in un momento come quello che andremo ad affrontare andiamo a toccare il reddito di cittadinanza, sarebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) “Abbiamotutto quello che potevamo,non poteva fare una virgola di più haun. È stato serio, questo ha pagato, abbiamo parlato della vita delle persone a dispetto dei veti incrociati degli altri partiti. L’elettorato ha risposto, il Movimento Cinque Stelle è ancora vivo e loancora di più in Parlamento”. Così il Capogruppo alla Camera del Movimento Cinque Stelle Francesconei pressi di Piazza Montecitorio a Roma commenta l’esito delle. Suldicontinua: “Ci mancherebbe altro che in un momento come quello che andremo ad affrontare andiamo a toccare ildi, sarebbe ...

