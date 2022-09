**Elezioni: Sabatini (Rousseau), 'no accanimento contro Di Maio, ha fatto tanto per M5S'** (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set.(Adnkronos) - "Luigi Di Maio ha fatto un cocktail esplosivo tra tempistica e spregiudicatezza, però non condivido l'accanimento contro una persona che affronta una sconfitta. Nel bene e nel male Luigi ha dato molto al M5S. E al netto della strada diversa, lontana dal Movimento, io credo che in politica ognuno debba scegliersi la sua strada senza essere offeso e colpito per questo. Va bene la critica ma non l'accanimento". A dirlo all'Adnkronos è Enrica Sabatini, 'lady Rousseau' come recita il titolo del suo libro sul M5S, ex esponente di peso del M5S, socia dell'Associazione Rousseau, nonché moglie di Davide Casaleggio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set.(Adnkronos) - "Luigi Dihaun cocktail esplosivo tra tempistica e spregiudicatezza, però non condivido l'una persona che affronta una sconfitta. Nel bene e nel male Luigi ha dato molto al M5S. E al netto della strada diversa, lontana dal Movimento, io credo che in politica ognuno debba scegliersi la sua strada senza essere offeso e colpito per questo. Va bene la critica ma non l'". A dirlo all'Adnkronos è Enrica, 'lady' come recita il titolo del suo libro sul M5S, ex esponente di peso del M5S, socia dell'Associazione, nonché moglie di Davide Casaleggio.

