Elezioni Pro Vita Famiglia | subito Ministro Istruzione anti-gender

(Adnkronos) – Roma, 27 settembre 2022«Una delle prime decisioni che ci aspettiamo dal centrodestra sarà quella di indicare come nuovo Ministro dell'Istruzione una figura apertamente schierata per difendere la libertà educativa dei genitori e contrario a qualsiasi colonizzazione ideologica gender e Lgbtqia+ nelle scuole italiane. Lo chiede la maggioranza degli italiani, come dimostrano il sondaggio che abbiamo presentato pochi giorni fa e la nostra ultima petizione, che in poche ore ha già raccolto 15.000 firme» il commento di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia. «Il 79% degli italiani – spiega Coghe, citando il sondaggio condotto da Noto – vuole che siano i genitori a scegliere come educare i figli su temi inerenti sessualità e affettività e l'81% ritiene che la scuola debba ...

