Elezioni, Pierro (Lega): "E' la vittoria di tanti amministratori" (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – "Sono sinceramente emozionato per l'onore di poter rappresentare la Provincia Sud di Salerno nel parlamento italiano. Per l'importante risultato elettorale devo ringraziare Matteo Salvini, il nostro segretario regionale Valentino Grant, il partito tutto, i tanti militanti e amministratori che mi hanno sostenuto e che hanno da subito creduto nella possibilità di centrare l'obiettivo. Un ringraziamento speciale va soprattutto alla mia Famiglia, la vera fortezza nella vita di ogni uomo. Alla Camera dei Deputati, come fatto in questi due anni al Consiglio regionale della Campania, porterò le istanze del territorio con le sue bellissime peculiarità e necessità. Felice per l'elezione del colLega Gianpiero Zinzi e del nuovo senatore Gianluca Cantalamessa. Da oggi la Campania potrà contare ...

