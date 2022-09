Elezioni, Piazza Affari premia il voto e scommette sulla stabilità (Di martedì 27 settembre 2022) La vittoria del centrodestra alle Elezioni politiche, e in particolare di Kvaratskhelia non si ferma più: a segno anche con Gibilterra, è stata accolta da Piazza Affari con un... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 settembre 2022) La vittoria del centrodestra allepolitiche, e in particolare di Kvaratskhelia non si ferma più: a segno anche con Gibilterra, è stata accolta dacon un...

sole24ore : Borse, nel dopo voto Piazza Affari è la migliore d’Europa - fattoquotidiano : Elezioni, il centrodestra non riempie piazza del Popolo. Berlusconi, Salvini e Meloni dopo i battibecchi: “Impegno… - fattoquotidiano : Elezioni, M5s chiude la campagna a Santi Apostoli. Conte: “Ci davano per morti e si sono sbagliati”. Le immagini de… - lacittanews : La vittoria del centrodestra alle elezioni politiche, e in particolare di Fratelli d'Italia, è stata accolta da Pia… - ilmessaggeroit : #Elezioni, Piazza Affari premia il voto e scommette sulla stabilità -