Elezioni | Pd-Maie-Lega | salvare voto italiani all' estero | riforme per evitare brogli

Roma, 27 set. (Adnkronos) - Nessuna "caccia alle streghe", ma una richiesta "a gran voce al prossimo Governo, alla prossima maggioranza e alla prossima opposizione" di intervenire con "correttivi e riforme" per salvaguardare e difendere il voto degli italiani all'estero e la sua regolarità. A chiederlo, in una conferenza stampa bipartisan, il presidente del Maie, Ricardo Merlo; il neo senatore, sempre del Maie, Mario Borghese; il neo deputato del Pd, Fabio Porta; il candidato della Lega, Marcelo Bomrad; il componente del coordinamento italiani nel mondo del Pd, Eugenio Marino. Nel mirino alcune irregolarità che "non hanno influito nel risultato finale", precisa Merlo, anche grazie al "grande sforzo di consoli e ambasciatori per un controllo esaustivo".

