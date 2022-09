Elezioni | Marta Fascina eletta a Marsala | sui social scoppia l' ironia**

(Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Sevince aperché i suoi genitori 'ce la portavano da piccola', oggi io potrei benissimo essere il direttore del circo Orfei". L'elezione adella compagna di Silvio Berlusconi,, non è passata inosservata al popolo del web, che ha fatto schizzare in tendenza l'hashtag con il nome della neodeputata accompagnato da una pioggia di commenti tra l'ironico e il sarcastico. "perché 'ci sono passata una volta, da bambina'. Ditele che non è un'enoteca", scrive un utente. "è statasenza mai metterci piede. E poi dicono che lo ...

sebmes : Marta Fascina si guadagna un posto nel Guinness delle elezioni italiane: è la prima candidata a essere eletta senza… - Angelo60662954 : RT @sebmes: Marta Fascina si guadagna un posto nel Guinness delle elezioni italiane: è la prima candidata a essere eletta senza aver messo… - luciettinafab : RT @sebmes: Marta Fascina si guadagna un posto nel Guinness delle elezioni italiane: è la prima candidata a essere eletta senza aver messo… - aledottjcampo : RT @sebmes: Marta Fascina si guadagna un posto nel Guinness delle elezioni italiane: è la prima candidata a essere eletta senza aver messo… - MovengoAnchio : RT @Fiodor1976: se marta fascina vince a marsala 'perché i suoi genitori ce la portavano da piccola', oggi io potrei benissimo essere il di… -

La speranza, come si sa, è l'ultima a morire. Nel caso dellepolitiche in Italia , tuttavia, per i candidati ai collegi plurinominali c'è più di una ...Schifone , che ha perso nel ...EntraFascina, compagna di Berlusconi: ha vinto a Marsala. Dalla tv a Montecitorio Rita Dalla Chiesa, che ha vinto in Puglia per Forza Italia. FUORI. Al Senato niente seggio per Emma Bonino, ...Poggiomarino decreta Forza Italia primo partito del centrodestra, contribuendo alla vittoria con 1642 voti. Una roccaforte forzista a livello nazionale.I nomi dei parlamentari eletti dopo i risultati delle elezioni 2022, alla Camera e al Senato, per tutti i partiti e coalizioni. | LeggiOggi ...