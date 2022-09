Elezioni, Majorino (Pd): “In periodo come questo non possiamo avanzare da soli. Dobbiamo puntare su salari e diritti sociali” (Di martedì 27 settembre 2022) “La destra che ha vinto è la peggiore d’Europa, che ha scelto di stare con Orban e Vox, un’estrema destra che definirei post-fascista”. Lo ha detto l’europarlamentare del Partito democratico, Pierfrancesco Majorino, commentando i risultati elettorali delle politiche. Sui risultati del Pd ha poi aggiunto: “Le Elezioni sono andate male, è inutile girarci attorno. Penso che doppiamo ricostruire il Pd e non solo cambiando qualcosina, ma puntando radicalmente su tematiche quali quella dei salari e dei diritti sociali, che devono trovare spazio prioritario in agenda”, ha aggiunto Majorino. In merito alla mancata alleanza Letta-Conte: “Ragionando astrattamente, con un sistema elettorale che premia le alleanze, più la coalizione è ampia e più si ottengono risultati. La concretezza dei fatti è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) “La destra che ha vinto è la peggiore d’Europa, che ha scelto di stare con Orban e Vox, un’estrema destra che definirei post-fascista”. Lo ha detto l’europarlamentare del Partito democratico, Pierfrancesco, commentando i risultati elettorali delle politiche. Sui risultati del Pd ha poi aggiunto: “Lesono andate male, è inutile girarci attorno. Penso che doppiamo ricostruire il Pd e non solo cambiando qualcosina, ma puntando radicalmente su tematiche quali quella deie dei, che devono trovare spazio prioritario in agenda”, ha aggiunto. In merito alla mancata alleanza Letta-Conte: “Ragionando astrattamente, con un sistema elettorale che premia le alleanze, più la coalizione è ampia e più si ottengono risultati. La concretezza dei fatti è ...

