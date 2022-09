Elezioni | la vittoria del centrodestra raccontata dai quotidiani latinoamericani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 settembre 2022) Ladella coalizione di(anche se di destra-centro sarebbe meglio parlare in questo caso) nella tornata elettorale celebrata il 25 settembre è stata vissuta ein modi diversi a livello internazionale a seconda delle latitudini. Vediamo qui di seguito come si è percepito in America Latina, specificamente nella stampa regionale, il grande exploit di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni. Ecco qui una fotografia delle reazioni a caldo, da sud a nord del subcontinente latinoamericano, per avere una percezione di come veniamo visti in questo momento dall’America latina. In Argentina El Clarin parla di “Trionfo della destra populista in Italia” e fa poi un dipinto di Giorgia Meloni, parlando di lei come un’esponente di estrema destra, forgiata in un partito affine al fascismo e ammiratrice di Putin. Più moderati ...