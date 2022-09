Elezioni | Izzo Terzo Polo | “Il risultato nel Sannio è prezioso”

(Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dichiarazione post voto di Bepy, candidato in posizione numero 2 nella lista del(Italia Viva – Azione) per il Senato della Repubblica. “Ilottenuto nele va valorizzato con cura. Pur col vento sfavorevole, e senza occupare alcuna postazione di potere, siamo in linea con ilconseguito su base regionale che si attesta oltre il 5%. Davvero gratificante il numero dei consensi raggiunto nel capoluogo. In altri centri, la percentuale conseguita al Senato supera addirittura il dato nazionale. Desidero ringraziare quanti ci hanno sostenuto con il proprio voto e quanti hanno creduto nelcome progetto politico nuovo e moderato, che ...

Sfida difficile anche per il dem Carlo Iannace, candidato all'uninominale per Palazzo Madama in quota Pd e scalpita anche il segretario provinciale di Italia Viva, Bepy, candidato al secondo ...