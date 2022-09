Elezioni: elogio della democrazia o fallimento della politica? Ecco che spiegazione mi do (Di martedì 27 settembre 2022) di Alessio Andreoli Se il risultato elettorale può considerarsi un elogio alla democrazia, al contempo rappresenta il fallimento della politica. La democrazia ha permesso ad un partito che fino a 4 anni fa aveva meno del 5% di diventare la guida per un governo che vorrei poter definire nuovo, ma considerando le candidature e gli eletti a cominciare proprio dalla Meloni, tutto è tranne che nuovo. Non sappiamo ancora i nomi dei ministri e sottosegretari, ma come in un minestrone le verdure le conosciamo ed in superficie sono tutte ben visibili. L’unica cosa davvero inedita è, al momento in cui scrivo la probabile ascesa alla PdC di una donna. Il fallimento della politica è evidente, palese ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) di Alessio Andreoli Se il risultato elettorale può considerarsi unalla, al contempo rappresenta il. Laha permesso ad un partito che fino a 4 anni fa aveva meno del 5% di diventare la guida per un governo che vorrei poter definire nuovo, ma considerando le candidature e gli eletti a cominciare proprio dalla Meloni, tutto è tranne che nuovo. Non sappiamo ancora i nomi dei ministri e sottosegretari, ma come in un minestrone le verdure le conosciamo ed in superficie sono tutte ben visibili. L’unica cosa davvero inedita è, al momento in cui scrivo la probabile ascesa alla PdC di una donna. Ilè evidente, palese ed ...

