Elezioni, dopo 35 anni Umberto Bossi e' fuori dal Parlamento (Di martedì 27 settembre 2022) E' ufficiale, dopo trentacinque anni Umberto Bossi lascia il Parlamento. Il fondatore della Lega era il primo nella lista proporzionale del Carroccio per la Camera a Varese, dove il partito non ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022) E' ufficiale,trentacinquelascia il. Il fondatore della Lega era il primo nella lista proporzionale del Carroccio per la Camera a Varese, dove il partito non ha ...

TgLa7 : #Elezioni: è ufficiale, dopo 35 anni #Bossi esce dal Parlamento - Link4Universe : Faccio presente a chi mi continua a mandare messaggi dicendomi di fare le valigie dopo le elezioni, che sono già a casa. Qui in Italia. - AlexBazzaro : “La Francia, così come l’Uione Europea, staranno “attente” al rispetto dei diritti umani e in merito all’aborto in… - Dinoquellovero : @EfraimIskandar @LaPaola110 Avrei preferito anche io che la lega non fosse mai arrivata al governo ed il suo 'dl si… - lelegno : RT @CinziaEmanuelli: @il_cappellini Giorgia Meloni sta per diventare primo ministro in Italia. Le scorse elezioni esordi con il suo partito… -