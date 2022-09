Elezioni, boom di accessi su Pornhub nel giorno delle votazioni: “Un dato mai registrato da dieci anni a questa parte” (Di martedì 27 settembre 2022) Gli italiani si astengono dal voto in massa? Allora tutti su Pornhub. E alle tre di notte dopo aver seguito la maratona elettorale altro picco impressionante di contatti. I dati della piattaforma di porno gratuito in streaming, in esclusiva per FQMagazine, sono inequivocabili. Nella giornata elettorale del 25 settembre che ha visto stravincere Fratelli d’Italia, e non da meno ha prodotto la percentuale più alta di astensionismo dal dopoguerra ad oggi – oltre il 36% con punte del 50% al Sud -, ecco che il traffico sul sito di Pornhub sembra disegnare una vera e propria ondata di porno sul divano al posto della passeggiatina sul corso per accedere all’urna elettorale. Dalle 9 del mattino di domenica 25 settembre fino alle 22 in Italia c’è stato un aumento costante dei contatti sul sito porno gratuito attorno al 10% con punte del 12% alle cinque del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Gli italiani si astengono dal voto in massa? Allora tutti su. E alle tre di notte dopo aver seguito la maratona elettorale altro picco impressionante di contatti. I dati della piattaforma di porno gratuito in streaming, in esclusiva per FQMagazine, sono inequivocabili. Nella giornata elettorale del 25 settembre che ha visto stravincere Fratelli d’Italia, e non da meno ha prodotto la percentuale più alta di astensionismo dal dopoguerra ad oggi – oltre il 36% con punte del 50% al Sud -, ecco che il traffico sul sito disembra disegnare una vera e propria ondata di porno sul divano al posto della passeggiatina sul corso per accedere all’urna elettorale. Dalle 9 del mattino di domenica 25 settembre fino alle 22 in Italia c’è stato un aumento costante dei contatti sul sito porno gratuito attorno al 10% con punte del 12% alle cinque del ...

Corriere : Milano fortino del Pd. Boom del Terzo polo in centro città. Per la destra solo un collegio - you_trend : Le ultime #elezioni politiche in Italia hanno sempre riservato sorprese: ?? Nel 2006 il pareggio tra csx e cdx ? Ne… - FQMagazineit : Elezioni, boom di accessi su Pornhub nel giorno delle votazioni: “Un dato mai registrato da dieci anni a questa par… - rosarioT1970 : RT @vanabeau: Un progetto che parte a 2 mesi dalle elezioni tra due soggetti che hanno speso troppe energie per litigare, che non ha avuto… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Giorgia Meloni e il centrodestra vincono in Sardegna, ma è boom del Movimento 5 Stelle che - a scrutinio… -