Elezioni, astensionismo quasi al 40%. Apidge: rivalutare il diritto e l’economia a scuola (Di martedì 27 settembre 2022) Apidge - “astensionismo è il virus che spegne la democrazia”. Queste parole espresse con amarezza subito dopo gli esiti delle Elezioni Pomitiche dal Presidente Ezio Sina, rappresentano in sintesi il pensiero dominante in Apidge, l’Associazione degli insegnanti delle Scienze giuridiche ed economiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 settembre 2022)- “è il virus che spegne la democrazia”. Queste parole espresse con amarezza subito dopo gli esiti dellePomitiche dal Presidente Ezio Sina, rappresentano in sintesi il pensiero dominante in, l’Associazione degli insegnanti delle Scienze giuridiche ed economiche. L'articolo .

orizzontescuola : Elezioni, astensionismo quasi al 40%. Apidge: rivalutare il diritto e l’economia a scuola - ottovanz : RT @agensir: #Elezioni politiche. Card. Zuppi: 'cominciare dai più deboli e meno garantiti'. 'Preoccupazione' per crescente astensionismo h… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Elezioni 2022, come hanno votato i giovani? Gli under 35 premiano i piccoli partiti. Confermato il dato sull’astensionismo ht… - tico_palabra : RT @richi_blu: L'#astensionismo ha raggiunto il livello più alto di sempre per le elezioni politiche. Circa il 36%, quasi 20 milioni di pe… - LaStampa : Elezioni 2022, come hanno votato i giovani? Gli under 35 premiano i piccoli partiti. Confermato il dato sull’astens… -