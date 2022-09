Elezioni 2022, i risultati dei personaggi dello sport: gli eletti in Parlamento e gli esclusi (Di martedì 27 settembre 2022) Le Elezioni 2022 hanno fornito chiare indicazioni per il futuro. La vittoria è andata al centrodestra, anche ex sportivi si sono candidati per conquistare un posto alla Camera o al Senato. Nel centrodestra i promossi sono stati Claudio Lotito, presidente della Lazio, il presidente del Monza Silvio Berlusconi e Paolo Barelli. I bocciati sono stati Valentina Vezzali, Emerson Fittipaldi e Luigi Mastrangelo, nel centrosinistra promosso Mauro Berruto. Silvio Berlusconi ha raggiunto un risultato molto importante ed il suo ruolo è stato decisivo per la vittoria del centrodestra, si è avvicinato tantissimo ai numeri della Lega, alle spalle di Giorgia Meloni che ha vinto con margine. Claudio Lotito è stato eletto senatore nel collegio uninominale del Molise con Forza Italia. Paolo Barelli, presidente della Federazione italiana nuoto, ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 settembre 2022) Lehanno fornito chiare indicazioni per il futuro. La vittoria è andata al centrodestra, anche exivi si sono candidati per conquistare un posto alla Camera o al Senato. Nel centrodestra i promossi sono stati Claudio Lotito, presidente della Lazio, il presidente del Monza Silvio Berlusconi e Paolo Barelli. I bocciati sono stati Valentina Vezzali, Emerson Fittipaldi e Luigi Mastrangelo, nel centrosinistra promosso Mauro Berruto. Silvio Berlusconi ha raggiunto un risultato molto importante ed il suo ruolo è stato decisivo per la vittoria del centrodestra, si è avvicinato tantissimo ai numeri della Lega, alle spalle di Giorgia Meloni che ha vinto con margine. Claudio Lotito è stato eletto senatore nel collegio uninominale del Molise con Forza Italia. Paolo Barelli, presidente della Federazione italiana nuoto, ha ...

MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - SassiLive : ELEZIONI POLITICHE 2022, LUCIA PANGARO: “IGNORATO IN BASILICATA DOPPIO SUCCESSO DI GENERE CON GIORGIA MELONI ED ELI… - il_piccolo : Politiche 2022, il travaso di voti e lo sfondamento che non c’è -