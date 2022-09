Elezioni 2022, i flussi Ixé: ha votato FdI quasi metà degli elettori leghisti del 2018. Il M5s è il primo partito tra i poveri, il Pd tra gli over 65 (Di martedì 27 settembre 2022) Più di un elettore su tre di Fratelli d’Italia alle politiche 2022 nel 2018 aveva votato per la Lega. Un dato che si poteva intuire già sul piano empirico, ma che trova conferma nell’analisi dei flussi elettorali pubblicata dall’istituto di ricerca Ixè. Sui 7.284.000 elettori di FdI, mostra la grafica, il 34%, cioè 2.469.000, aveva scelto il partito di Matteo Salvini quattro anni e mezzo fa, 1.704.000 avevano votato ancora per FdI, 911.000 per Forza Italia, 809.000 per il Movimento 5 stelle. Si è dimostrata scarsa, invece, la capacità di attirare il voto del Pd: sui 5.337.000 elettori della platea, ben 3.976.000 avevano votato dem anche nel 2018, 470.000 il M5s, 427.000 un’altra lista di centrosinistra. Su 4.314.000 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Più di un elettore su tre di Fratelli d’Italia alle politichenelavevaper la Lega. Un dato che si poteva intuire già sul piano empirico, ma che trova conferma nell’analisi deielettorali pubblicata dall’istituto di ricerca Ixè. Sui 7.284.000di FdI, mostra la grafica, il 34%, cioè 2.469.000, aveva scelto ildi Matteo Salvini quattro anni e mezzo fa, 1.704.000 avevanoancora per FdI, 911.000 per Forza Italia, 809.000 per il Movimento 5 stelle. Si è dimostrata scarsa, invece, la capacità di attirare il voto del Pd: sui 5.337.000della platea, ben 3.976.000 avevanodem anche nel, 470.000 il M5s, 427.000 un’altra lista di centrosinistra. Su 4.314.000 ...

