Elezioni 2022: grandi esclusi e new entry. Eletti Rita Dalla Chiesa, Lotito, Andrea Crisanti. A casa Di Maio e la Bonino. “Ripescato” Cottarelli (Di martedì 27 settembre 2022) Silvio Berlusconi torna al Senato, Luigi Di Maio fuori Dalla Camera, Ilaria Cucchi, Claudio Lotito, Rita Dalla Chiesa e Andrea Crisanti al debutto in Parlamento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 27 settembre 2022) Silvio Berlusconi torna al Senato, Luigi DifuoriCamera, Ilaria Cucchi, Claudioal debutto in Parlamento L'articolo proviene da Firenze Post.

