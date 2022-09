Elezioni 2022 | ecco nuova mappa M5S in Parlamento

(Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Ottantanove: cinquantuno alla Camera e ventotto al Senato. E’ lapattuglia M5S insecondo il Viminale. Numeri in gran parte inattesi solo qualche settimana fa. A scorrere l’elenco dei nuovi parlamentari non ci sono esclusi eccellenti: la tagliola per loro è arrivata a luglio, quando Beppe Grillo ha deciso di stoppare eventuali deroghe al tetto dei due mandati, chiudendo anzitempo la carriera parlamentare di diversi big, da Roberto Fico a Paola Taverna, da Vito Crimi ad Alfonso Bonafede. L’unico cognome di peso rimasto fuori dalle file del Movimento inè quello di Dario Vassallo, il fratello del sindaco pescatore ucciso a Pollica 12 anni fa, ‘arruolato’ da Conte in campagna elettorale anche per far luce su un omicidio irrisolto. Quello che colpisce della...

MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte:”Scelte del Pd? Hanno compromesso la possibilità di una forza politica competitiva contro il centro… - CrisisEureos : RT @matt1news: Sarete tutti giustamente presi dalle elezioni, ma questo mi premeva postarlo oggi stesso: - SCORPIOONWAVE : RT @VentagliP: “Il fascismo non è un’opinione, è un crimine.” Sandro Pertini #25settembre1896 ~ #25settembre 2022 (settimo presidente d… -

Agenzia ANSA

Il risultato è che il suo partito, Fratelli d'Italia, ha vinto lein modo travolgente' Una delle ipotesi sul tavolo - riferiscono fonti parlamentari del centrodestra - è che possano esserci ...Umberto Bossi lascia il Parlamento dopo 35 anni, Matteo Salvini lo propone come senatore a vita, ma non addolcisce le parole del Senatùr a commento dellepolitiche: 'Il popolo del Nord esprime un messaggio chiaro ed inequivocabile che non può non essere ascoltato' dice Umberto Bossi all'AdnKronos. Il fondatore della Lega non è stato rieletto - ... Elezioni 2022: per Fdi quasi 5,9 milioni di voti in più - Politica ROMA (ITALPRESS) - L'astensione è stata anche in questa occasione il dato più caratterizzante nel voto per le Regionali in Sicilia: nonostante ...Quasi 5 milioni e mezzo di voti in più a Frateli d'Italia e tre milioni e mezzo in meno alla Lega di Matteo Salvini. Dall'analisi del voto emerge anche questa ricomposizione di… Leggi ...