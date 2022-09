Elezioni 2022, calcolato il vitalizio dei parlamentari esclusi: la cifra vi stupirà (Di martedì 27 settembre 2022) Elezioni 2022: si apre un nuovo capitolo. Ci si domanda, però, come verrà calcolato il vitalizio dei parlamentari esclusi? I dettagli. Il vitalizio è uno degli argomenti più scottanti e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 27 settembre 2022): si apre un nuovo capitolo. Ci si domanda, però, come verràildei? I dettagli. Ilè uno degli argomenti più scottanti e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - Marte7983 : RT @Internazionale: La vittoria di Giorgia Meloni non sarà un ritorno del fascismo-regime, ma fa vacillare il fondamento antifascista della… - Lorenza_Morello : Sulle recenti elezioni politiche il mio pensiero via @agenparl qui?? -