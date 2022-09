Elezioni 2022, a Fiumicino Forza Italia è il secondo partito della coalizione vincente (Di martedì 27 settembre 2022) Fiumicino – “Quello che ha raggiunto Forza Italia a Fiumicino è un grande risultato“. Così Alessio Coronas, capogruppo di FI in Consiglio comunale, commenta la vittoria della coalizione di centrodestra a livello nazionale. “Con Raffaello Biselli, segretario comunale di FI, siamo più che soddisfatti, sia del lavoro svolto che del risultato ottenuto. I dati parlano chiaro: all’uninominale Forza Italia prende il 6,59%, attestandosi al secondo posto nella coalizione del centrodestra, superando la Lega. Un dato in controtendenza a livello nazionale. I cittadini hanno premiato lo sforzo di un partito che molti davano politicamente per morto. Nulla di più falso. E i dati lo dimostrano”. “Per il risultato ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 27 settembre 2022)– “Quello che ha raggiuntoè un grande risultato“. Così Alessio Coronas, capogruppo di FI in Consiglio comunale, commenta la vittoriadi centrodestra a livello nazionale. “Con Raffaello Biselli, segretario comunale di FI, siamo più che soddisfatti, sia del lavoro svolto che del risultato ottenuto. I dati parlano chiaro: all’uninominaleprende il 6,59%, attestandosi alposto nelladel centrodestra, superando la Lega. Un dato in controtendenza a livello nazionale. I cittadini hanno premiato lo sforzo di unche molti davano politicamente per morto. Nulla di più falso. E i dati lo dimostrano”. “Per il risultato ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - alucheroni : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | 'In tempi di incertezza, i populismi crescono e finiscono sempre nello stesso modo, con una catastrofe'.… - Gianni33007 : Proprio lui mi preoccupa e la sua reazione se non sei sulla stessa linea, non sia mai a contraddirlo .?? -