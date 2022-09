Elezione Rubano | il sindaco Crisci | “Vittoria piena di speranza per il Sannio”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 1 minutoDurazzano (Bn) – Tra gli amministratori che hanno dato pieno appoggio a Francesco Mariac’è sicuramente ildi Durazzano, Sandro. L’esito delle ultime elezioni gli ha dato conferma di aver fatto la scelta giusta nell’accompagnare il percorso del collega di Puglianello, neo eletto alla Camera dei Deputati. All’inizio di questa avventura elettorale immaginavo così questa giornata. Tutti insieme, sorridenti e gioiosi ad abbracciarci per festeggiare unanetta. Unadiper un futuro migliore per tutti i territori del. Nel Comune di Durazzano, abbiamo fatto la nostra parte con risultati positivi, come da previsione prima del voto. Nel nostro seggio, Forza Italia ha ...