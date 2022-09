Elettra Lamborghini contro la sorella Ginevra al Grande Fratello Vip: ‘Uno spettacolo triste’ (Di martedì 27 settembre 2022) Tanto esuberante e simpatica, ma che si parli dei fatti suoi in un reality, oltretutto inventati o distorti, proprio non vuole. Elettra Lamborghini stavolta ha perso la pazienza. E, oltre che attraverso il suo legale, ha deciso di parlare in prima persona, affidando alle storie di Instagram il suo punto di vista su quello che sta accadendo nella casa del Grande Fratello Vip. Lì c’è sua sorella Ginevra Lamborghini, che – sin dalla prima puntata – ha parlato del suo rapporto con Elettra, nonostante non dovesse e non potesse farlo. Il legale dell’ereditiera, infatti, un mese prima dell’inizio del programma aveva inviato una diffida, “invitandola a tenere una condotta rispettosa nei confronti del diritto alla riservatezza di Elettra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 settembre 2022) Tanto esuberante e simpatica, ma che si parli dei fatti suoi in un reality, oltretutto inventati o distorti, proprio non vuole.stavolta ha perso la pazienza. E, oltre che attraverso il suo legale, ha deciso di parlare in prima persona, affidando alle storie di Instagram il suo punto di vista su quello che sta accadendo nella casa delVip. Lì c’è sua, che – sin dalla prima puntata – ha parlato del suo rapporto con, nonostante non dovesse e non potesse farlo. Il legale dell’ereditiera, infatti, un mese prima dell’inizio del programma aveva inviato una diffida, “invitandola a tenere una condotta rispettosa nei confronti del diritto alla riservatezza di...

