“Elettra ha parlato”. GF Vip 7, colpo di scena su Ginevra Lamborghini: l’annuncio di Signorini (Di martedì 27 settembre 2022) Elettra Lamborghini risponde alla sorella al GF Vip. Durante l’ultima puntata, le due ricche ereditiere di Sant’Agata Bolognese, hanno iniziato a venire una contro l’altra, quantomeno ad iniziare un dialogo. A dare il la a questa reazione, è stata Ginevra che ha sempre affermato di non sapere perché la sorella ce l’abbia così tanto con lei. D’altro canto, la cantante moglie di Afrojack, durante la diretta ha lanciato un paio di frecciatine molto eloquenti, seppur non abbia usato neanche una parola. Come è sin troppo chiaro, sono tre anni che fra le due non c’è alcun tipo di rapporto. E nonostante la diffida in corso (Elettra non vuole si parli di lei), Alfonso Signorini è tornato a parlare della cantante di Pem Pem e del suo rapporto con la sorella. Ginevra, tristissima per questa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 settembre 2022)risponde alla sorella al GF Vip. Durante l’ultima puntata, le due ricche ereditiere di Sant’Agata Bolognese, hanno iniziato a venire una contro l’altra, quantomeno ad iniziare un dialogo. A dare il la a questa reazione, è statache ha sempre affermato di non sapere perché la sorella ce l’abbia così tanto con lei. D’altro canto, la cantante moglie di Afrojack, durante la diretta ha lanciato un paio di frecciatine molto eloquenti, seppur non abbia usato neanche una parola. Come è sin troppo chiaro, sono tre anni che fra le due non c’è alcun tipo di rapporto. E nonostante la diffida in corso (non vuole si parli di lei), Alfonsoè tornato a parlare della cantante di Pem Pem e del suo rapporto con la sorella., tristissima per questa ...

361_magazine : In puntata ieri sera si è parlato di Ginevra Lamborghini e del non rapporto con la sorella Elettra che ha fatto un… - Teodoli13 : Cmq prima ho capito che Nino stava avvertendo Gin di non parlare troppo di questa situa con Elettra perché poi ovvi… - dave96ita : Ma Non sarebbe meglio non parlarne proprio più di elettra e fare il suo percorso e basta già ne hanno parlato abbas… - matthewsvoicex : @_Scansafatiche Ma no dai, io da come ha parlato ho capito che sa di aver sbagliato e spesso lo ha ammesso dicendo… - matthewsvoicex : @_Scansafatiche Ma se ha sempre parlato bene di Elettra -