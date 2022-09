Elenoire Ferruzzi al GF VIP: come era prima, foto, il percorso di transizione (Di martedì 27 settembre 2022) Poco più di una settimana dal debutto del Grande Fratello Vip, ma nella casa più spiata d’Italia già si sono create le prime dinamiche. Tra amicizie, complicità, discussioni accese e strategia. Nel corso della puntata di ieri, ampio spazio è stato dedicato a Elenoire Ferruzzi, una delle concorrenti più chiacchierate e amate di questa edizione. Lei, che spesso ha raccontato la sua vita difficile, si è legata molto a Luca Salatino, chef e pugile romano. Per lei sta nascendo l’amore, per lui si tratta solo di un’amicizia perché il suo cuore batte per Soraia, la ragazza conosciuta sotto i riflettori di Uomini e Donne. View this post on Instagram A post shared by Elenoire Ferruzzi (@Elenoire Ferruzzi) Elenoire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 settembre 2022) Poco più di una settimana dal debutto del Grande Fratello Vip, ma nella casa più spiata d’Italia già si sono create le prime dinamiche. Tra amicizie, complicità, discussioni accese e strategia. Nel corso della puntata di ieri, ampio spazio è stato dedicato a, una delle concorrenti più chiacchierate e amate di questa edizione. Lei, che spesso ha raccontato la sua vita difficile, si è legata molto a Luca Salatino, chef e pugile romano. Per lei sta nascendo l’amore, per lui si tratta solo di un’amicizia perché il suo cuore batte per Soraia, la ragazza conosciuta sotto i riflettori di Uomini e Donne. View this post on Instagram A post shared by(@...

trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - GrandeFratello : Di certo ha le idee molto chiare... la DIVA di questa edizione DEVE essere lei. A lei del giudizio altrui, semplice… - trash_italiano : Dicembre 2022, Cinecittà La produzione del #GFVIP e Alfonso Signorini decidono di far entrare una nuova concorrent… - FedericaRazzino : #gfvip ieri hanno evitato di mostrare tutte le clip in elenoire diceva cattiverie su ginevra e luca perche al gf s… - CorriereCitta : #Elenoire Ferruzzi al GF VIP: come era prima, foto, il percorso di transizione #gfvip -