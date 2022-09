El Confidencial | lo spogliatoio del Psg non sopporta Mbappè | lo considera un bambino capriccioso

(Di martedì 27 settembre 2022) Secondo quanto scrive El, lodel Psg malKylian, che giudica untroppo incline a condizionare l’operato del club francese. Ai compagni non è piaciuto il fatto che il club gli abbia dato voce in capitolo nelle decisioni sportive, tra cui la scelta del direttore sportivo, dell’allenatore e il rinnovo della rosa. Soprattutto, l’atmosfera ha cominciato a diventare più tesa quando è trapelato cheavesse fatto pressioni per mettere in vendita Neymar, con il quale non ha un buon rapporto. “Il brasiliano, però, non solo è rimasto al Parc des Princes, ma sta anche completando un ottimo inizio di stagione. Il rapporto tra i due è inesistente e non è l’unico”. “Lodel PSG lo ...

