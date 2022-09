"Ecco come ho stracciato Calenda e la Bonino" (Di martedì 27 settembre 2022) Lavinia Mennuni, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, è riuscita nell'impresa di battere la sinistra nella "Ztl": "Il segreto? Parlare con la gente. Bonino e Calenda? Ho chiesto un confronto ma mi hanno snobbato" Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 settembre 2022) Lavinia Mennuni, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, è riuscita nell'impresa di battere la sinistra nella "Ztl": "Il segreto? Parlare con la gente.e Calenda? Ho chiesto un confronto ma mi hanno snobbato"

fattoquotidiano : Quasi tutte le testate internazionali sottolineano l'estremismo di Fratelli d'Italia - robertosaviano : Ecco, iniziamo a vedere come sarà la gestione del dissenso sotto regime fratellista. #Meloni va a #Palermo e pacifi… - rulajebreal : Per coloro che negavano gli stupri dei russi ai danni dei bambini in Ucraina…Ecco le conclusioni dell’ONU: la Russi… - Zeccarossa1 : @lageloni Se non avesse tradito l'alleanza con Letta probabilmente avrebbero vinto o almeno perso meglio. O magari… - ykfirstlove : ma io dico come sta * fotograf* che ha fatto questa foto giuro voglio solamente sapere come stai come stai andando… -