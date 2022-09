“É sempre mezzogiorno” | involtini di melanzane alla Norma di Fabio Potenzano

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 27 settembre 2022) Dopo aver omaggiato la ‘Marsettona’ con un mazzo di cavolo nero, per il suo compleanno,arriva in cucina con un carico di ingredienti straordinari, tutti rigorosamente made in Sicily, per preparare un primo piatto innovativo. Ecco glidi. Ingredienti Pasta: 300 g farina 00, 100 g semola, 4 uova, acqua 3, 1,5 kg pomodori, 1 spicchi d’aglio, zucchero, basilico, mezza cipolla, olio, 500 ml olio per friggere, 150 g ricotta salata, sale e pepe Procedimento Prepariamo la pasta fresca, oppure utilizziamo della pasta secca, spaghetti o linguine. Prepariamo la salsa: tagliamo i pomodori a pezzettoni e li mettiamo in una pentola con la cipolla affettata, olio, sale e basilico. Lasciamo cuocere per circa 20 minuti. ...