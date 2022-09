Due Premi Nobel ospiti della ventesima edizione di BergamoScienza (Di martedì 27 settembre 2022) L’evento. Dal 29 settembre al 16 ottobre la manifestazione torna in presenza con un programma gratuito di conferenze, dibattiti, spettacoli, laboratori e tour virtuali. Tra gli ospiti Sir Andre Geim, Premio Nobel per la Fisica nel 2010, e Craig Cameron Mello, Nobel per la Medicina nel 2006. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 27 settembre 2022) L’evento. Dal 29 settembre al 16 ottobre la manifestazione torna in presenza con un programma gratuito di conferenze, dibattiti, spettacoli, laboratori e tour virtuali. Tra gliSir Andre Geim,per la Fisica nel 2010, e Craig Cameron Mello,per la Medicina nel 2006.

